Haberler

Bakan Işıkhan, Ocak Ayı İş-Kur Verilerini Paylaştı: "Bu Yılın İlk Ayında; 120 Bine Yakın İşe Yerleştirmeye Aracılık Ettik"

Güncelleme:
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ocak ayında 120 bine yakın işe yerleştirme yapıldığını ve 170 bin 617 açık iş tespit edildiğini açıkladı.

(ANKARA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Bu yılın ilk ayında; 120 bine yakın işe yerleştirmeye aracılık ettik. 30 bine yakın iş yeri ziyareti ve 286 binden fazla bireysel görüşme gerçekleştirdik. 170 bin 617 açık iş tespit ettik. İş gücü piyasalarının bugünkü ihtiyaçlarına ve geleceğin dönüşümüne yön vermeye devam edeceğiz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ocak ayı İş-Kur verilerine ilişkin sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"İstihdamımızı artıracak politikalarımızı, yeni projelerimizi daha fazla vatandaşımıza ulaştırmanın gayreti içerisindeyiz. Bu yılın ilk ayında; 120 bine yakın işe yerleştirmeye aracılık ettik. 30 bine yakın iş yeri ziyareti ve 286 binden fazla bireysel görüşme gerçekleştirdik. 170 bin 617 açık iş (işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman) tespit ettik. İş gücü piyasalarının bugünkü ihtiyaçlarına ve geleceğin dönüşümüne yön vermeye devam edeceğiz. Unutma İşkur da iş var."

Kaynak: ANKA / Güncel
