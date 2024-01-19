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İş Bankası ve Okul Destek Derneği'nin uzaktan eğitim desteği sürüyor

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Okul Destek Derneği, Şubat 2023'te yaşanan deprem felaketinden etkilenen öğrencilere uzaktan eğitim desteği sunuyor. Halihazırda 1.500'ü aşkın çocuğun aktif olarak eğitimlerden yararlandığı projede bugüne kadar 45 bin saati aşkın eğitim verildi.

İş Bankası ve Okul Destek Derneği'nin uzaktan eğitim desteği sürüyor

İSTANBUL - Okul Destek Derneği, Şubat 2023'te yaşanan deprem felaketinden etkilenen öğrencilere uzaktan eğitim desteği sunuyor. Halihazırda 1.500'ü aşkın çocuğun aktif olarak eğitimlerden yararlandığı projede bugüne kadar 45 bin saati aşkın eğitim verildi.

Geçtiğimiz yıl 6 Şubat'ta yaşanan büyük deprem felaketinden etkilenen öğrencilerin eğitimine katkı sağlamak amacıyla İş Bankası ve Okul Destek Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen, gönüllü eğitmenler tarafından eğitim desteği sunulan projenin birinci yılı geride kaldı. 2022-2023 eğitim öğretim döneminde 477 öğrenciye ders desteği için yola çıkılan projede uzaktan eğitimden aktif olarak yararlanan öğrenci sayısı 2023-2024 eğitim öğretim döneminde 1.563'e ulaştı. Her bir öğrenciye ders aldığı branşta 30 hafta boyunca haftada 2 saat düzenli destek sağlanan programda toplam 46 bin 890 saatlik eğitim verildi.

En yüksek katılım Hatay'dan

Fırsat eşitliği açısından önem taşıyan projeye en fazla ilgi gösteren il 352 öğrenci ile Hatay olurken, Hatay'ı 192 öğrenciyle Gaziantep, 116 öğrenciyle Adana, 108 öğrenciyle Kahramanmaraş ve 51 öğrenciyle Malatya izliyor. İş Bankası çalışanlarının çocuklarının da dahil olduğu projede toplam katılımcıların yüzde 23'ünü 5. sınıf, yüzde 37,5'ini 6. sınıf, yüzde 28'ini 7. sınıf ve yüzde 10,7'sini 8. sınıf öğrencileri oluşturuyor.

Dört branşta otuz saatlik eğitim sunuluyor

Programda her hafta belirlenen gün ve saatlerde 8-10 kişilik sınıflarda verilen derslerde, öğrencilerin okul derslerine destek veriliyor; öğrencilerin derse katılım durumu takip ediliyor ve velilere katılım durumuna ilişkin SMS veya e-posta aracılığıyla bilgi veriliyor. Öğrenciler, matematik, fen bilimleri, Türkçe ve İngilizce derslerinden en az birinin 30 haftalık programından yararlanabiliyor. Her hafta 2 saat ders desteği alan öğrenciler Vitamin ve Kunduz gibi farklı eğitim teknoloji araçlarından da ücretsiz olarak faydalanabiliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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