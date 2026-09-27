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İrlandalı futbolcular İsrail marşı sırasında yere baktı, siyah kol bandı taktı

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İrlanda Milli Futbol Takımı oyuncuları, İsrail ile oynadıkları UEFA Uluslar B Ligi maçında İsrail milli marşı okunurken yere baktı ve Gazze'de ölenler için siyah kol bandı taktı. İrlanda maçı 3-0 kazandı; iki takım arasında el sıkışma, flama değişimi ve forma değişimi yapılmadı.

İrlandalı futbolcular, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta İsrail ile karşılaştıkları maçta, rakip takımın milli marşı okunurken protesto amacıyla yere baktı ve Gazze'deki çatışmalarda hayatını kaybedenlerin anısına siyah kol bandı taktı.

Macaristan'ın Debrecen kentinde oynanan UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup maçında İrlanda Cumhuriyeti ile İsrail karşı karşıya geldi.

İrlanda Cumhuriyeti, karşılaşmanın ilk 25 dakikasında 3-0 öne geçerken mücadeleden de aynı skorla galip ayrıldı.

Karşılaşmanın son golünü atan Jack Moylan, gol sevincinde siyah kol bandını çıkarıp öptü ve havaya kaldırdı.

İrlandalı futbolcular, Gazze'deki çatışmalarda hayatını kaybedenlerin anısına siyah kol bandı takarken İsrail Milli Marşı okunduğu sırada da yere baktı.

İki takım arasında maç öncesi seremonide, marşların ardından geleneksel olarak gerçekleştirilen ve "fair play" ile karşılıklı saygı ilkesini simgeleyen el sıkışma seremonisi yapılmadı.

Marşların ardından iki takım, el sıkışma seremonisi için yan yana dizilmedi. İrlandalı oyuncular, İsrailli futbolcuların ellerini sıkmadı. Takım kaptanları arasında karşılıklı flama değişimi de yapılmadı. Karşılaşmanın ardından iki takım futbolcuları arasında forma değişimi de gerçekleşmedi.

İsrail'e karşı oynamayı reddeden İrlanda Milli Takımı'nın kalecisi Gavin Bazunu da maç kadrosunda yer almadı.

Maçtan önce açıklamalarda bulunan İrlanda Milli Takımı Teknik Direktörü Heimir Hallgrimsson, İsrail ile karşılaşacak olmaktan rahatsızlık duyduklarını belirterek, "Biz soykırımla oynamıyoruz, soykırıma karşı oynuyoruz. İsrail'e karşı oynuyoruz, İsrail'le oynamıyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA
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