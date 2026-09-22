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İrlanda'nın hocası Hallgrimsson, İsrail maçı öncesi soykırım tepkisi verdi

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İrlanda Milli Takımı'nın İzlandalı teknik direktörü Heimir Hallgrimsson, Gazze'de soykırım yapan İsrail'e tepki gösterdi. Hallgrimsson, İsrail'le oynayacakları maçtan rahatsız olduklarını söyledi; İrlanda ile İsrail 27 Eylül ve 4 Ekim'de tarafsız sahada karşılaşacak.

İrlanda Milli Takımı'nın İzlandalı teknik direktörü Heimir Hallgrimsson, Gazze'de soykırım yapan İsrail'e tepki gösterdi.

Hallgrimsson, takımının UEFA Uluslar Ligi kadrosunu duyurduğu sırada yaptığı açıklamada, İsrail ile karşılaşacak olmaktan rahatsızlık duyduklarını belirterek "Biz soykırımla oynamıyoruz, soykırıma karşı oynuyoruz. İsrail'e karşı oynuyoruz, İsrail'le oynamıyoruz." ifadesini kullandı.

İrlanda ile İsrail, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta 27 Eylül ve 4 Ekim'de tarafsız sahada karşılaşacak.

Kaynak: AA
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