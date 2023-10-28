İrlanda'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü resepsiyonla kutlandı

İrlanda'nın başkenti Dublin'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. kuruluş yılı münasebetiyle resepsiyon düzenledi.

Türkiye'nin Dublin Büyükelçisi Hakan Olcay'ın ev sahipliğinde bir otelde verilen resepsiyona İrlanda Meclisi, İrlanda Senatosu ve İrlanda Dışişleri Bakanlığından davetlilerin yanı sıra bu ülkedeki diplomatik misyon şefleri ile Türk vatandaşları katıldı.

Türkiye ve İrlanda'nın ulusal marşların çalınmasıyla başlayan resepsiyonda konuşan Büyükelçi Olcay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yolladığı bayram tebrik mesajını okudu.

Resepsiyonda, İrlanda adına konuşan Senatör Gerry Horkan iki ülke arasındaki Osmanlı dönemine dayanan olumlu ilişkilere işaret ederek coğrafi olarak birbirine uzak olsalar da Türkiye ve İrlanda'yı birbirine yakınlaştıran unsurların çok fazla olduğuna inandığını dile getirdi.

Horkan, İrlanda'nın da zor şartlarda bağımsızlığını elde ettiğini, geçen sene kuruluşunun 100. yılını kutladığını anımsatarak iki ülkenin ortak demokratik değerlerine ve zengin tarihine işaret etti. Horkan, iki ülke arasındaki temasların da son yıllarda arttığının altını çizdi.

Bu yıl, Türkiye'nin Dublin Büyükelçiliğinin 50. kuruluş yılının İrlanda Meclisinde yapılan etkinlikte kutlandığını hatırlatan Horkan, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesi potansiyelinin yüksek olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ve 100. yıl pastasının kesilmesinin ardından İrlanda'da yaşayan keman virtüözü Aleyna Tunca ile gitarist Metin Birol konser verdi.

Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla şehrin merkezindeki Liffey Nehri üzerinde yer alan tarihi Samuel Beckett Köprüsü, Türk bayrağı yansıtılarak ışıklandırıldı.