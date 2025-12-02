Haberler

İrlanda Başbakanı Martin: "Ukrayna'nın alacağı en önemli güvenlik garantisi AB üyeliğidir"

İrlanda Başbakanı Micheal Martin, Ukrayna'nın Avrupa Birliği (AB) üyeliğinin güvenlik garantisi olacağını belirterek, ülkesinin Ukrayna'ya olan desteklerini vurguladı ve yeni finansal yardım paketi açıkladı.

İrlanda Başbakanı Micheal Martin, Ukrayna'nın Avrupa ailesinin bir üyesi olduğunu belirterek, " Ukrayna'nın alacağı en önemli güvenlik garantisinin Avrupa Birliği (AB) üyeliği olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Martin, Rusya'nın dünyanın geri kalanından başka değerlere sahip olduğunu belirtti.

Martin, savaşın bitirilmesine yönelik çabaların Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını artırdığını belirterek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kazanmasına izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.

"İrlanda küçük bir ülke. Tüm küçük ülkeler gibi, güvenliğimiz için uluslararası hukuka güveniyoruz." diyen Martin, Ukrayna'nın tüm egemen ülkeler gibi barış ve özgürlüğü hak ettiğini söyledi.

Martin, "İrlanda, Ukrayna'nın yanındadır. Ukraynalıların her gece Rus füze ve dron katliamlarına maruz kalması şok edicidir. Ukraynalılar, evlerinde güven içinde yaşamayı hak ediyor, çocukları, kendi yataklarında güven içinde uyumayı hak ediyor. İrlanda, onları sonuna kadar desteklemeye devam edecek." dedi.

İrlanda'nın Ukrayna'ya yaklaşık 340 milyon avroluk finansal destek verdiğini aktaran Martin, bugün 125 milyon avroluk yeni bir paket daha açıkladıklarını dile getirdi.

Martin, Rusya'nın Ukrayna'nın enerji altyapısını kasten hedef aldığını söyleyerek, "Putin'in kazanmadığından emin olmak için yardım ediyoruz." diye konuştu.

" Ukrayna, Avrupa ailesinin bir üyesidir"

Ukrayna'nın kendisini savunabilmesinin önemine dikkati çeken Martin, ziyaret kapsamında "İrlanda- Ukrayna Ortaklığı 2030 Yol Haritası" imzaladıklarını söyledi.

Bu kapsamda siber güvenlik, eğitim ve kültür alanında işbirliklerini artıracaklarını kaydeden Martin, " Ukrayna'nın alacağı en önemli güvenlik garantisinin AB üyeliği olduğunu düşünüyoruz. Ukrayna, Avrupa ailesinin bir üyesidir ve aynı değerleri paylaşmaktadır. Ukrayna AB'ye aittir. Gelecek yıl AB dönem başkanlığı kapsamında Ukrayna'nın üyelik müzakerelerini hızlandıracağız." ifadesini kullandı.

Martin, AB üyeliğinin İrlanda'yı geliştirdiğini de belirterek, aynısını Ukrayna için istediklerini dile getirdi.

Kaynak: AA / Behlül Çetinkaya - Güncel
