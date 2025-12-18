Haberler

İrlanda Başbakanı Martin'den "Başkasının yok ettiği ülkeyi diğerleri yeniden inşa edemez" çıkışı

Güncelleme:
İrlanda Başbakanı Micheal Martin, Brüksel'deki bir basın toplantısında dondurulan Rus varlıklarının Ukrayna'nın yeniden inşasında kullanılmasının önemini vurguladı. Ülkelerin başka bir ülkeyi yok edip, diğerlerinin bunun bedelini ödemesini bekleyemeyeceğini belirten Martin, AB üyelerinin bu konuda birleşik bir tutum sergilediğini açıkladı.

İrlanda Başbakanı Micheal Martin, dondurulan Rus varlıklarının Ukrayna'nın yeniden inşasında kullanılması gerektiğini belirterek, "Ülkeler kolayca başka bir ülkeyi yok edip, diğerlerinin oranın yeniden inşasını ödemesini bekleyemez." dedi.

Martin, Brüksel'de düzenlenen 2025'in son Avrupa Birliği (AB) liderler zirvesi öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunarak, gündemde Ukrayna'nın önemli bir yer tutacağını söyledi.

Bu kapsamda farklı ülkelerde dondurulan Rus varlıklarının Ukrayna'nın yeniden inşasında kullanılmasının ele alınacağını aktaran Martin, "Bize göre dondurulan varlıkların kullanılması, Birleşmiş Milletler şartını ihlal eden, başka ülkelerin egemenliğini görmezden gelen, o ülkelerin sivil altyapısını ve enerji altyapısını yeniden inşa etme niyeti olmaksızın yok eden ülkeler için önemli bir caydırıcılığa sahip. Ülkeler kolayca başka bir ülkeyi yok edip, diğerlerinin oranın yeniden inşasını ödemesini bekleyemez." ifadelerini kullandı.

Martin, AB üyelerinin önemli oranda dondurulan Rus mallarının Ukrayna için kullanılmasına destek verdiğini vurgulayarak, "Bu konuyu nihayete erdirmek, dondurulan mallar meselesinde Avrupa'nın birlik içinde olduğu mesajını verecek." diye konuştu.

AB kapsamında genişleme yanlısı olduğuna dikkati çeken Martin, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'un katılımına işaret etti.

Martin, özellikle Karadağ'ın gelecek yılın ikinci yarısındaki İrlanda'nın AB dönem başkanlığı sonunda Birliğe katılması beklentisini dile getirerek, bu konunun İrlanda'nın önceliklerinden biri olacağını kaydetti.

