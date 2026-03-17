Kızılhaç, ABD ve İsrail'in saldırdığı İran'daki can kayıplarının endişe verici olduğunu bildirdi

Uluslararası Kızılhaç Komitesi Tahran Delegasyon Başkanı Vincent Cassard, ABD ve İsrail saldırıları nedeniyle İran'da yaşanan yüksek can kayıplarının endişe verici olduğunu belirtti. Çatışmalar, sivil altyapıyı etkilerken günlük yaşamı da sekteye uğratıyor.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Tahran Delegasyon Başkanı Vincent Cassard, 28 Şubat'tan bu yana ABD ve İsrail saldırılarının hedefi olan İran'daki can kayıpları seviyesinin endişe verici olduğunu belirtti.

Cassard, ABD ve İsrail'in saldırıları altında bulunan İran'daki duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"İran'da yaşanan yüksek can kayıpları seviyesi endişe verici." ifadesini kullanan Cassard, çatışmalar nedeniyle sivil altyapının etkilendiğini ve birçok evin çatışmalar nedeniyle ağır hasar gördüğünü aktardı."

Cassard, Tahran'da günlük yaşamın büyük ölçüde sekteye uğradığının, çocukların okula gitmediğinin ve devam eden saldırılar nedeniyle birçok işletmenin önlem olarak geçici olarak kapandığının altını çizdi.

Normal şartlarda bu dönemde İran genelindeki şehirler ve ailelerin, "İran Yeni Yılı" olan Nevruz'a hazırlanmasıyla heyecanla dolup taştığını vurgulayan Cassard, bu yıl ailelerin kutlamalar yerine cenaze törenleri için bir araya geldiğine işaret etti.

Cassard, İran Kızılay'ın acil ihtiyaçlara yanıt vermek için sahada olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Maalesef hayat kurtaran çalışmalarını yürütürken kendileri de kayıplar verdi. Kendi ekiplerimiz de ağır saldırılar sırasında güvende kalmak için her gün mücadele ediyor ve ICRC personeli, aileleriyle birlikte yerlerinden edildi."

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan
Kuzey Irak ile Bağdat anlaşmaya vardı! Türkiye'ye petrol gönderilecek

Komşuda Türkiye'yi yakından ilgilendiren "petrol" anlaşması
Neler diyorsun Ahmet Çakar! Tepkiler çığ gibi

Neler diyorsun Ahmet Çakar! Tepkiler çığ gibi
ABD Büyükelçisi de Netanyahu'nun hayatta olup olmadığını kontrol etti

Hayatta olup olmadığını Trump da merak etti!
Sadettin Saran'dan kritik mesaj

Maç sonunda kritik mesaj
Cüce fenomen Alejo Little hayatını kaybetti, son paylaşımı yürek burktu

Son paylaşımı yürek burktu: 4 milyon takipçili fenomenden acı haber
Sadece Sakarya'da üretiliyor, yemek isteyen 11 ay bekleyip sıraya giriyor

Yiyebilmek isteyen bu lezzet için 11 ay bekleyip sıraya giriyor
'Kar payı' adı altında topladığı 50 milyon lira ile kayboldu

Dükkanının camında yazanları gören polisi aradı! Sırra kadem bastı