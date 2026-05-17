Eski Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı: "Sabrımızın bir sınırı var"

İranlı üst düzey yetkili Muhsin Rızai, ABD'nin deniz ablukasının tüm ülkelere zarar verdiğini belirterek, sabırlarının sınırı olduğunu ve silahlı kuvvetlerin hazır olduğunu açıkladı.

İran'da Devletin Maslahatını Teşhis Konseyi üyesi ve eski Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Muhsin Rızai, ABD'nin uyguladığı deniz ablukasının uzatılmasının tüm ülkelere zarar vereceğini belirterek, "Sabrımızın bir sınırı var ve silahlı kuvvetler hazırlıklarına devam etmektedir." dedi.

Rızai, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mevcut durumda savaş meydanının sessiz olduğunu söyleyen Rızai, ABD'nin uyguladığı deniz ablukasının savaşın devamı manasına geldiğini belirterek, "Sabrımızın bir sınırı var ve silahlı kuvvetler hazırlıklarına devam etmektedir ve eli tetikte bekliyor. Aynı zamanda diplomasi de devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Rızai, ABD'nin iki kez Hürmüz Boğazı'nı açma girişiminde bulunduğunu ancak başarılı olamadığını öne sürerek, Hürmüz Boğazı'nın ticaret için açık ancak asker sevkiyatı için kapalı olduğunu dile getirdi.

Ülkesinin müzakerelerde ciddi bir tutum sergilediğine atıf yapan Rızai, saldırganlık karşısında ise daha ciddi oldukları uyarısında bulundu.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
