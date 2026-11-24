İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Emir Hatemi, Tahran'ın açıkladığı 7 şart yerine getirilene kadar Hürmüz Boğazı'nın açılmayacağını ve boğaz üzerindeki kapatmanın her geçen gün daha da sıkılaştırılacağını söyledi.

İran resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre, Hatemi Tahran'da üst düzey ordu komutanlarıyla yaptığı toplantıda, ABD ile yaşanan askeri gerilim ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hürmüz Boğazı'nın İran'ın güç unsurlarından biri olduğunu söyleyen Hatemi, "İran'ın 7 şartı yerine getirilene kadar Hürmüz Boğazı açılmayacak. Aksine boğaz her geçen gün daha sıkı kapatılacak, düşman için koşullar daha zorlaştırılacak ve boğaz üzerindeki kontrol daha da güçlü uygulanacak." ifadelerini kullandı.

Hatemi ABD'nin İran'ın altyapılarına yönelik yeni bir saldırı düzenlemesi durumunda Tahran'ın vereceği karşılığın coğrafi sınır tanımayacağını dile getirerek, "Düşman kendi yarattığı çıkmazdan kurtulmak için yeni bir savaş başlatması durumunda, altyapılarına telafisi olmayan darbeler indiririz. Şu anda yeni saldırı planları hazırladık ve bunların hayata geçirilmesi için gerekli hazırlıkları tamamladık." şeklinde konuştu.

ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaşın ardından Tahran yönetimi, 2 Mart'ta Hürmüz Boğazı'nı kapatmıştı. Buna karşılık ABD, Hürmüz'ü kapatan İran'a 13 Nisan'da deniz ablukası başlatmıştı.

Bu abluka nedeniyle İran'ın petrol ihracatı büyük oranda sekteye uğradı.???????

Tahran yönetiminin Washington'a ilettiği 7 şart arasında deniz ablukasının kaldırılması, Hürmüz Boğazı'ndan ticari ve petrol gemilerinin güvenli geçişinin garanti edilmesi, tek taraflı yaptırımların kaldırılması, petrol ihracatı muafiyeti, dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması ve savaşın tüm cephelerde sonlandırılması gibi maddeler yer alıyor.

Kaynak: AA