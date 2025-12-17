İran-Rusya, Moskova'daki Görüşmelerin Ardından 2026-2028 İstişare Panı'nı Açıkladı

(ANKARA) - İran ve Rusya, bugün Rusya'nın başkenti Moskova'da yapılan görüşmelerin ardından iki ülkenin Dışişleri Bakanlıkları arasında bir iş birliği belgesi imzalayarak, 2026-2028 yıllarını kapsayan istişare programını belirledi.

Söz konusu belge, müzakerelerin sonunda İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov tarafından imzalandı. Lavrov, istişare planının, iki ülke arasında bu yılın başında imzalanan ve yürürlüğe giren kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasının ardından hazırlandığını söyledi.

Lavrov, "Hiç şüphesiz ilişkilerimizdeki ana ve kilit belge, bu yıl imzalanan ve yürürlüğe giren Rusya Federasyonu ile İran İslam Cumhuriyeti arasındaki kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasıdır" dedi. Lavrov, söz konusu anlaşmanın ikili ilişkilerin özel niteliğini resmen ortaya koyduğunu, temel işbirliği alanlarını belirlediğini ve 20 yıllık uzun vadeli bir perspektif sunduğunu ifade etti.

Anlaşma, askeri iş birliğinin genişletilmesini ve Batı yaptırımlarının etkisini azaltmayı öngörüyor

İran ve Rusya medyasında yer alan haberlere göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan tarafından ocak ayında imzalanan ve her iki ülkenin parlamentolarında onaylanan kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması; Moskova ve Tahran'ı siyasi, ekonomik, güvenlik ve teknolojik alanlarda daha yakın iş birliğine bağlıyor.

Anlaşma, karşılıklı savunma maddesi içermese de askeri-teknik iş birliğinin genişletilmesini, güvenlik konularında koordinasyonu, ekonomik bağların güçlendirilmesini ve dolar sistemi dışındaki finansal ve ticari mekanizmalar da dahil olmak üzere Batı yaptırımlarının etkisini azaltmaya yönelik adımları öngörüyor.

Lavrov, 2026-2028 İstişare Planı'nın imzalanmasının iki ülke ilişkileri tarihinde bir ilk olduğunu belirtti. "Bugün, tarihte ilk kez Rusya ve İran Dışişleri Bakanlıkları arasında 2026-2028 yıllarını kapsayan bir istişare programı imzalıyoruz" diyen Lavrov, iki bakanlık arasındaki diyaloğun düzenli ve son derece değerli olduğunu vurguladı.

Yaptırımlar altında daha geniş koordinasyon

Her iki ülke de kapsamlı Batı yaptırımlarıyla karşı karşıya oldukları bir dönemde koordinasyonlarını artırmış durumda. İran ve Rusya; BRICS, Şanghay İşbirliği Örgütü ve Avrasya Ekonomik Birliği gibi platformlarda işbirliği yapıyor; enerji, ulaştırma, ticaret, teknoloji ve uzay alanlarında ilişkilerini genişletiyor.

İran ve Rusya, stratejik ortaklık anlaşması ile yeni imzalanan istişare planının, önümüzdeki on yıllar boyunca bu ilişkilerin geliştirilmesi için yapılandırılmış bir yol haritası sunduğunu ifade ediyor.