İran ve Belarus enerjide mutabakat zaptı imzaladı, yenilenebilir enerji de kapsamda

İran ve Belarus enerjide mutabakat zaptı imzaladı, yenilenebilir enerji de kapsamdaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İran ve Belarus enerji sektöründe ikili işbirliğini artırmaya yönelik mutabakat zaptı imzaladı. Anlaşma yenilenebilir enerji, enerji altyapısı, elektrik sistemleri ve teknik eğitimin yanı sıra yetkili ve uzman toplantılarını kapsıyor.
İran ve Belarus, enerji sektöründe ikili işbirliğini artırmaya yönelik mutabakat zaptı imzaladı.
İran basınına yansıyan haberlere göre İran ve Belarus arasında imzanan mutabakat zaptı, yenilenebilir enerji, enerji altyapısı, elektrik sistemleri ve teknik eğitim konularında hükümler içeriyor.
Mutabakat zaptında, enerji alanında ikili işbirliğinin geliştirilmesinin yanı sıra ilgili yetkililer ve uzmanlar arasında çeşitli toplantılar düzenlenmesine yönelik hükümler de yer alıyor. ???????
Kaynak: AA