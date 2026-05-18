İran İçişleri Bakanlığı Sözcüsü: İran Abluka Altına Alınamaz
İran İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Ali Zeynivand, ülkenin temel ihtiyaç maddelerinin tedarikinde sorun olmadığını ve abluka altına alınamayacaklarını açıkladı. Güney sınırlarındaki ithalat aksaklıklarına rağmen diğer sınır kapılarından sevkiyatın sürdüğünü belirtti.
TAHRAN, 18 Mayıs (Xinhua) -- İran'ın başkenti Tahran'da düzenlediği basın toplantısında konuşan İran İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Ali Zeynivand, 16 Mayıs 2026.
Zeynivand cumartesi günü yaptığı açıklamada, ülkesinin temel ihtiyaç maddelerinin tedariki konusunda hiçbir endişesi olmadığını belirterek, İran'ın abluka altına alınamayacağını ifade etti.
Basın toplantısında konuşan Zeynivand, ülkenin güney sınırlarından yapılan ürün ithalatında bazı aksaklıklar yaşandığını kabul etmekle birlikte, temel ihtiyaç maddelerinin sevkiyatının doğu, batı ve kuzey sınır kapıları üzerinden devam ettiğini belirtti. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua)