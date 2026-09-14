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İran şu ana kadar 77 gemiyi yaptırım listesine aldığını açıkladı

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İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki geçişleri düzenlemek amacıyla kurduğu "(Basra) Fars Körfezi Su Yolu İdaresi" Hürmüz Boğazı’ndaki ihlalleri nedeniyle şu ana kadar 77 geminin yaptırım listesine alındığını duyurdu.

İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki geçişleri düzenlemek amacıyla kurduğu "(Basra) Fars Körfezi Su Yolu İdaresi" Hürmüz Boğazı'ndaki ihlalleri nedeniyle şu ana kadar 77 geminin yaptırım listesine alındığını duyurdu.

"Fars Körfezi Su Yolu İdaresi" Hürmüz Boğazı'ndaki gemi ihlallerine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndaki ihlalleri nedeniyle 77 geminin yaptırım listesine alındığı belirtildi. Bu gemilerle işbirliği yapan diğer gemiler ve sigorta şirketlerine de yaptırım uygulanacağı kaydedildi.

"Fars Körfezi Su Yolu İdaresi" gemilerin hangi ülkelere ait olduğu ve yaptırımların içeriğine dair ayrıntılı bilgi paylaşmadı.

Kaynak: AA
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