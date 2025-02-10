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İran plakalı ticari taşıtlara standart depo muafiyeti kaldırıldı

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Cumhurbaşkanı Kararı ile İran plakalı ticari taşıtlara yönelik uygulanan standart depo muafiyeti kaldırıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, bu taşıtlar için özel tüketim vergisi düzenlemeleri yeniden belirlenmiş oldu.

İran plakalı ticari taşıtlara yönelik uygulanan standart depo muafiyeti kaldırıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'nda, 27 Aralık 2024 tarihli ve 9366 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğüne konulan İran Plakalı Ticari Taşıtlara Uygulanacak Standart Depo Muafiyetine İlişkin Esaslar Hakkında Karar'ın yürürlükten kaldırıldığı belirtildi.

YÜZDE 155 VERGİ FAZLA VERGİ VARDI

Kaldırılan kararda, "Standart depo muafiyeti, otobüsler hariç olmak üzere, ülkemize giriş yapan İran plakalı ticari taşıtlar ve özel konteynerler için uygulanmaz. Otobüsler hariç İran plakalı ticari taşıtlar ve özel konteynerlerin standart depoları üzerinden ilgili petrol ürünü için litre başına ÖTV Kanunu uyarınca uygulanmakta olan özel tüketim vergisi tutarının yüzde 155 fazlası tutarındaki vergi, tek ve maktu vergi olarak tahsil edilir" hükmü yer alıyordu.

İran plakalı ticari taşıtlara standart depo muafiyeti kaldırıldı
Kaynak: ANKA / Güncel
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