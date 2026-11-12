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İran ordusu, Hürmüz'de mayına çarpan 2 petrol tankerinin alev aldığını açıkladı

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İran ordusu, Hürmüz Boğazı'nın doğusunda 2 petrol tankerinin deniz mayınına çarparak alev aldığını açıkladı. Olay öğleden sonra meydana gelirken İran, ABD'nin 8 Temmuz'da saldırılarına yeniden başlaması üzerine 12 Temmuz'da boğazı kapattığını duyurmuştu.

İran ordusu, Hürmüz Boğazı'nın doğusunda 2 petrol tankerinin deniz mayınına çarpması sonucu alev aldığını duyurdu.

İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Halkla İlişkiler Biriminden yapılan açıklamada, öğleden sonra meydana gelen olayda, Hürmüz Boğazı'nın doğusunda yasak bölgede seyreden 2 petrol tankerinin deniz mayınına çarptığı belirtildi.

Açıklamada, çarpmanın etkisiyle tankerlerde yangın çıktığı kaydedildi.

İran, ABD'nin 8 Temmuz'da saldırılarına yeniden başlaması üzerine 12 Temmuz'da Hürmüz Boğazı'nı tekrar kapattığını duyurmuştu.

Tahran yönetimi, belirlediği rota dışında ve "izinsiz geçen" gemileri hedef alacağı tehdidinde bulunmuştu.

Kaynak: AA
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