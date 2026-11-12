İran ordusu, Hürmüz'de mayına çarpan 2 petrol tankerinin alev aldığını açıkladı

İran ordusu, Hürmüz'de mayına çarpan 2 petrol tankerinin alev aldığını açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İran ordusu, Hürmüz Boğazı'nın doğusunda 2 petrol tankerinin deniz mayınına çarparak alev aldığını açıkladı. Olay öğleden sonra meydana gelirken İran, ABD'nin 8 Temmuz'da saldırılarına yeniden başlaması üzerine 12 Temmuz'da boğazı kapattığını duyurmuştu.
İran ordusu, Hürmüz Boğazı'nın doğusunda 2 petrol tankerinin deniz mayınına çarpması sonucu alev aldığını duyurdu.
İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Halkla İlişkiler Biriminden yapılan açıklamada, öğleden sonra meydana gelen olayda, Hürmüz Boğazı'nın doğusunda yasak bölgede seyreden 2 petrol tankerinin deniz mayınına çarptığı belirtildi.
Açıklamada, çarpmanın etkisiyle tankerlerde yangın çıktığı kaydedildi.
İran, ABD'nin 8 Temmuz'da saldırılarına yeniden başlaması üzerine 12 Temmuz'da Hürmüz Boğazı'nı tekrar kapattığını duyurmuştu.
Tahran yönetimi, belirlediği rota dışında ve "izinsiz geçen" gemileri hedef alacağı tehdidinde bulunmuştu.