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İran Milli Futbol Takımı, Basra'ya doğrudan uçuş izni olmadığı için karayla gidecek

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Irak hükümeti, Basra'daki hazırlık turnuvasına katılacak İran Milli Futbol Takımı'na doğrudan uçuş izni vermedi. Kafile, Tahran'dan Abadan'a uçtuktan sonra karayoluyla Basra'ya geçecek.

Irak'ın, güneydeki Basra kentinde İran, Irak, Lübnan ve Filistin Milli Takımları arasında düzenlenen hazırlık turnuvasına katılacak İran Milli Futbol Takımı'na doğrudan uçuş izni vermediği bildirildi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran Milli Futbol Takımı, Irak hükümetinin doğrudan uçuş izinlerini iptal etmesinin ardından uçakla Tahran'dan Irak sınırındaki Abadan kentine gidecek.

Kafile, Abadan'a ulaştıktan sonra karayoluyla Irak'ın Basra kentine geçecek.

Irak hükümetinin, İran kafilesine geçen hafta uçuş izni verdiği ancak bugün uçuşun mümkün olmadığını bildirdiği aktarıldı.

Basra kentinde 9-17 Kasım arasında düzenlenen dörtlü hazırlık turnuvası; İran, Irak, Lübnan ve Filistin Milli Futbol Takımlarının müsabakalarına ev sahipliği yapıyor.

Bağdat yönetimi, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlar kapsamında İran hava yolu şirketlerine hizmet sağlayan kuruluşları yaptırımlarla tehdit etmesinin ardından 23 Eylül'de İran uçuşlarına yönelik çeşitli kısıtlamalar uygulamıştı.

Kaynak: AA
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