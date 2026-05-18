Haberler

İran Milli Futbol Takımı, Hazırlık Kampı İçin Antalya'ya Gitti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran milli futbol takımı, 2026 Dünya Kupası için ABD'ye gitmeden önce son hazırlık maçını oynamak üzere Antalya'ya geldi. Teknik direktör Amir Ghalenoei, takımın Türkiye kampı öncesi açıklamalarda bulundu.

(ANKARA) - İran milli futbol takımı, 2026 Dünya Kupası için ABD'ye gitmeden önce hazırlık kampı için Türkiye'ye geldi. İran takımı, son hazırlık maçını oynamak amacıyla 22 futbolcu ve teknik heyetle birlikte bu sabah Antalya'ya gitti.

İran devlet haber ajansının aktardığına göre milli futbol takımı kafilesi, 2026 Dünya Kupası için ABD'ye gitmeden önce son hazırlık maçını oynamak amacıyla 22 futbolcu ve teknik heyetle birlikte bu sabah Antalya'ya hareket etti.

İran Milli Takımı Teknik Direktörü Amir Ghalenoei, takımın Türkiye kampı öncesi hazırlıklarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Minab 168 adıyla gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

FIFA Genel Sekreteri Mattias Grafström dün yaptığı açıklamada, İran Futbol Federasyonu temsilcileri ile FIFA arasında gerçekleştirilen görüşmenin olumlu ve yapıcı geçtiğini belirterek, organizasyonun İran'ın 2026 Dünya Kupası'na katılımını sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

İran, üst üste dördüncü kez Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı. Milli takımın gelecek ay ABD'de Yeni Zelanda, Belçika ve Mısır ile karşılaşması planlanırken, kamp programı ise ABD'nin Arizona eyaletindeki Tucson kentinde yapılacak.

Kaynak: ANKA
Emeklileri heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak

Milyonları heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dedesinin cenazesinde TikTok çeken Melek Bal: Pişman değilim

Cenazede TikTok çekmişti! Özür beklerken tepki çekecek yeni açıklama
Eğlenceniz batsın! Boynu kırılan genç kız hayatını kaybetti

Eğlenceniz batsın! Genç kız saniyeler içinde hayatını kaybetti
TÜVTÜRK personeliyle dalga geçmek isteyen Rus kadın, ters köşe oldu

TÜVTÜRK personeliyle dalga geçmek isteyen Rus kadın, ters köşe oldu
Fenerbahçe yeni Arda Güler'ini buldu

Fenerbahçe yeni Arda Güler'ini buldu
Şov yapmak isterken rezil oldu: Dans eden nedimenin elbisesi açıldı

Şov yapmak isterken rezil oldu: Dans eden nedimenin elbisesi açıldı
Erdoğan, Süper Lig Şampiyonu Galatasaray'ı Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray'ı kabul etti
Türkiye'den Sumud filosuna müdahale eden İsrail'e sert tepki: Yeni bir korsanlık eylemi

Aralarında vatandaşlarımız da var! Türkiye'den saldırıya sert tepki