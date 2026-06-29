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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "Katar'da dondurulan 12 milyar dolarlık varlığın 6 milyar doları ülkeye dönecek"

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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Katar'da bulunan 12 milyar dolarlık dondurulmuş varlığın 6 milyar dolarının ülkeye döneceğini açıkladı. Kalan 6 milyar dolar için de çalışmaların sürdüğünü belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin dondurulmuş varlıklarına ilişkin, "Oluşturulan programa göre, Katar'da bulunan 12 milyar dolarlık dondurulmuş varlığın 6 milyar doları ülkeye dönecek." dedi.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Pezeşkiyan, din adamı Ayetullah Şebiri Zencani ile Kum kentinde yaptığı görüşmede, ülkesinin dondurulmuş varlıklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Oluşturulan programa göre, Katar'da bulunan 12 milyar dolarlık dondurulmuş varlığın 6 milyar doları ülkeye dönecek." diyen Pezeşkiyan, kalan 6 milyar doların ülkeye dönmesi için de gerekli çalışmaların yapıldığını söyledi.

Pezeşkiyan ayrıca, ABD ile imzalanan mutabakat zaptının İran halkı için bir kazanım olduğunu belirterek, söz konusu mutabakat ile birlikte İran petrolüne yönelik yaptırımların kaldırıldığını hatırlattı.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
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