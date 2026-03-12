Haberler

İran, Yeni Dini Lider Mücteba Hamaney'in Yaralandığını Doğruladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bakeyi, Mücteba Hamaney'in yaralı ama iyi durumda olduğunu açıkladı. Hamaney, 9 Mart'ta ülkenin yeni dini lideri olarak onaylanmıştı. Bakeyi ateşkes olasılıklarına da değindi.

(ANKARA) - İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bakeyi, İtalya merkezli Corriere della Sera gazetesine yaptığı açıklamada, İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'in "yaralı ama iyi durumda" olduğunu söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bakeyi, İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'in yaralandığını açıkladı.

Bakeyi, İtalyan gazetesi Corriere della Sera'ya verdiği röportajda, "Yaralı ancak kendini iyi hissediyor. İlk konuşmasını ne zaman yapacağını bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

İran'da Uzmanlar Meclisi'nin 9 Mart gecesi Mücteba Hamaney'i ülkenin yeni dini lideri olarak onayladığı bildirilmişti. Dışişleri sözcüsü, göreve üç veya dört adayın talip olduğunu, ancak çoğunluğun Hamaney'i tercih ettiğini söyledi.

Daha önce çıkan haberlerde, Hamaney'in babası ve eski dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in öldürüldüğü ABD-İsrail saldırılarının ilk dalgası sırasında yaralandığı öne sürülmüştü.

Ateşkes olasılığı

Bakeyi ayrıca ateşkes ihtimaline ilişkin değerlendirmesinde, Tahran'ın şu anda savunmaya odaklandığını belirtti. Bakeyi, "Haziran 2025'te 12 günün ardından ABD ve İsrail 'durmayı' önerdi ve biz de durduk. Ancak bu ateşkes sahteydi. Bu nedenle ülke şu anda kendini savunma konusunda kararlı" dedi.

Öte yandan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çatışmaların sona ermesi için üç şart olduğunu söyledi. Pezeşkiyan, savaşın ancak İran'ın "meşru haklarının" tanınması, ABD ve İsrail saldırılarının yol açtığı zararlar için tazminat ödenmesi ve "gelecekteki saldırılara karşı güçlü uluslararası garantiler" verilmesi halinde sona erebileceğini söyledi.

Kaynak: ANKA
Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kızını istismar ederken suçüstü yakalanan sapık babaya beraat! Genç kız isyan etti

Öz kızını istismar ederken suçüstü yakalandı! Karar isyan ettirdi
Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran spikerin Galatasaray için söyledikleri olay oldu

"Bana en çok haz veren onlar" dedi, ortalık yıkıldı
Çuval çuval para gelecek! Galatasaray'a çifte bayram yaşatacak müjde

Süper Lig devine çifte bayram
Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım BAL'dan da düştü

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım BAL'dan da düştü
Kızını istismar ederken suçüstü yakalanan sapık babaya beraat! Genç kız isyan etti

Öz kızını istismar ederken suçüstü yakalandı! Karar isyan ettirdi
İran füzelerine karşı neden S-400 kullanılmadı? MSB açıklık getirdi

İran füzelerine karşı neden S-400 kullanılmadı? MSB açıklık getirdi
Katar alarmda! Tehdit seviyesi yükseltildi, halka kritik uyarı geldi

Savaşın ortasındaki ülke alarma geçti