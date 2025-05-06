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İran'ın Kirman Eyaleti'nde Devlet Daireleri Enerji Tasarrufu Nedeniyle Kapalı

İran'ın Kirman Eyaleti'nde Devlet Daireleri Enerji Tasarrufu Nedeniyle Kapalı
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İran'ın güneyindeki Kirman eyaletinde, enerji tasarrufu amacıyla perşembe günü tüm devlet daireleri kapalı olacak. Enerji tüketim yönetimi çerçevesinde alınan bu karar, acil hizmetler ve güvenlik merkezleri dışında kalan tüm kamu kurumlarını kapsıyor.

İran'ın güneyindeki Kirman eyaletinde devlet daireleri enerji tasarrufu nedeniyle perşembe günü kapalı olacak.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Kirman Eyaleti Halkla İlişkiler Müdürlüğünden konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Enerji Tüketim Yönetimi Çalışma Grubu'nun kararı doğrultusunda, ülkenin enerji istikrarına katkı sağlamak amacıyla, acil yardım, sağlık, hizmet, askeri ve güvenlik merkezleri hariç, ildeki tüm devlet daireleri, kamu kurumları, bankalar, kreşler, okullar, üniversiteler ve yükseköğretim kurumları perşembe günü kapalı olacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Dünyanın en büyük doğal gaz ve petrol rezervlerine sahip ülkelerinden biri olan İran, son aylarda ekonomik yaptırımların ağır baskısı, yetersiz altyapı yatırımları ve hızla artan enerji talebi nedeniyle ciddi enerji krizlerinden birini yaşıyor.

Enerji tasarrufu uygulamaları, ülkede son aylarda giderek daha fazla yaygınlaşmış durumda. Özellikle sıcak havalarda klimaların devreye girmesine bağlı olarak enerji talebinin zirveye ulaşmasıyla birlikte kaynakların tasarruflu kullanılması için yetkililer sık sık halka çağrı yapıyor.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel
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