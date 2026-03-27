İran'ın İsfahan ve Huzistan kentlerindeki çelik şirketleri ABD-İsrail saldırısında hedef alındı

İran'ın İsfahan ve Huzistan kentlerindeki çelik şirketlerinin ABD ve İsrail'in düzenlediği saldırıda hedef alındığı belirtildi.

İran resmi haber ajansı IRNA, ABD-İsrail'in İsfahan'daki Mübarek Çelik Şirketi ile Huzistan'daki Huzistan Çelik şirketlerinin üretim birimlerine saldırılar düzenlediğini duyurdu.

Saldırılarda İsfahan'daki Mübarek Çelik Şirketi'nin bir elektrik trafo merkezi ve bir çelik üretim hattının hedef alındığı kaydedildi.

İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı Sözcüsü İzzetullah Zarei, "Huzistan Çelik kompleksinde şu ana kadar herhangi bir can kaybı bildirilmedi. Mübarek Çelik ile ilgili soruşturmalar da devam ediyor, şehit ve yaralı olasılığı değerlendiriliyor." ifadelerini kullandı.

Şu anda her iki kompleksin de hasar boyutunu değerlendirmek üzere uzmanların olay yerinde incelemelerde bulunduğunu belirten Zarei, hasarın boyutuna ilişkin bilginin incelemeler sonrasında verileceğini aktardı.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
