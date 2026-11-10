Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İran'ın Güney Pars sahasının 14. fazındaki platformda çıkan yangın söndürüldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Petrol Bakan Yardımcısı Zeraatkar, Güney Pars'ın 14. fazındaki SPD14D platformunda çıkan yangının söndürüldüğünü ve durumun kontrol altında olduğunu bildirdi. Platform tahliye edilirken personelin sağlığının iyi olduğu, yangının çıkış nedeninin araştırıldığı belirtildi.

İran'ın Güney Pars Doğal Gaz Sahası'nın 14. fazındaki platformlardan birinde çıkan yangını ekiplerin kontrol altına aldığı bildirildi.

İran Petrol Bakan Yardımcısı Ahmed Zeraatkar, Fars Haber Ajansı'na konuşarak olaya ilişkin bilgi verdi

Zeraatkar, Güney Pars'ın 14. fazındaki SPD14D platformunda kısa bir süre önce yangın çıktığını, doğal gaz sahasındaki durumun tamamen kontrol altında olduğunu ve yangının söndürüldüğünü belirtti.

Platformun, Güney Pars'ın günlük 700 milyon metreküpü aşan toplam doğal gaz üretiminin 14,5 milyon metreküplük bölümünü karşıladığını aktaran Zeraatkar, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını ve gaz sızıntısı veya operasyonel kaza ihtimallerinin değerlendirildiğini kaydetti.

Pars Petrol ve Gaz Şirketi Halkla İlişkiler Biriminden konuya ilişkin yapılan açıklamada, platformun tahliye edildiği, tüm personelin sağlık durumunun iyi olduğu ve platformdan güvenli şekilde ayrıldıkları ifade edildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için uzman ekiplerin inceleme ve çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Kaynak: AA
Beşiktaş'ta Jaylen Nowell ameliyat edildi

Beşiktaş'ın yıldızı kırık nedeniyle ameliyat oldu
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Börekçide mide bulandıran görüntü

Ünlü börekçide skandal görüntü

Malatya'da feci kaza! Karı koca hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

Karı kocayı ölüm ayırdı! Aynı kazadan iki acı haber
Anıtkabir'de kar taneleri gözyaşlarına karıştı

Ne kar ne soğuk bu sevgiye engel olabildi!
Irak’ta klor gazı sızıntısı: 61 öğrenci hastanelik oldu

Fabrikadaki ihmal, onlarca öğrenciyi hastanelik etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atatürk'le ilgili sözleri anma törenine damga vurdu

Erdoğan'ın Atatürk'le ilgili sözleri anma törenine damga vurdu

Biden protestocuların hedefinde! Polis 2 kişiyi gözaltına aldı

Biden protestocuların hedefinde! Üzerine süt fırlattılar
Alman ordusu, askerliğe ilgi ve sevgiyi artırmak için oyuncak satacak

"Koca ordu ne hallere düşmüş" dedirtti! Tüfekli ördek satacaklar