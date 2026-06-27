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İran ile BAE arasındaki uçuşların yeniden başlayacağı bildirildi

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İran Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü, ABD ve İsrail saldırısı sonrası askıya alınan İran-BAE uçuşlarının bu hafta yeniden başlayacağını duyurdu.

İran Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Mecid İhvan, İran ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki uçuşların bu hafta yeniden başlayacağını açıkladı.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre İhvan, BAE ile İran arasındaki karşılıklı uçuşların başlamasına ilişkin açıklama yaptı.

İki ülkenin sivil havacılık kurumu yetkililerinin görüştüğünü kaydeden İhvan, diplomatik kanallar aracılığıyla yapılan takip çalışmaları sonrasında İran ve BAE arasındaki uçuşların bu hafta yeniden başlayacağını ifade etti.

ABD ile İsrail'in 28 Şubat 2026'da İran'a saldırı başlatmasının ardından İran ile BAE arasındaki uçuşlar askıya alınmıştı.

Kaynak: AA / Haydar Şahin
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