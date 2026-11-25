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İran İçişleri Bakanı İskender Mumini, ülkede yaşanan enerji sıkıntısının aşılması için evlerde enerji tüketiminin yüzde 20 azaltılması gerektiğini söyledi.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre Mumini, valiliklerin koordinasyon işlerinden sorumlu yardımcılarının katıldığı toplantıda enerji tüketimindeki yüksek seviyeye ve israfa dikkati çekti.

Enerji tasarrufunda önceliğin doğal gaz tüketimine verilmesi gerektiğini ifade eden Mumini, hanelerde yüzde 20 tasarruf sağlanması halinde ülkede zorlu koşulların kolaylıkla aşılabileceğini belirtti.

Tüketimin azaltılmasının herkesin katılımı ve işbirliğiyle mümkün olduğunu dile getiren Mumini, enerji tüketim alışkanlıklarının değiştirilmesi için sürekli bilinçlendirme çalışmaları yapılması gerektiğini kaydetti.

Dünyanın en büyük doğal gaz ve petrol rezervlerine sahip ülkelerinden biri olan İran, ABD-İsrail savaşının enerji üretimi ve nakil hatlarına verdiği zarar, ekonomik yaptırımlar, yetersiz altyapı ve hızla artan enerji talebi nedeniyle enerji krizi yaşıyor.

Kaynak: AA