Haberler

İran: Hürmüz Boğazı'nın kontrolü, petrol gelirlerimizin iki katı seviyesinde ekonomik getiri sağlayacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Ordu Sözcüsü Muhammed Ekremi Niya, Hürmüz Boğazı'nın ekonomik getirisine ilişkin, "Hürmüz Boğazı'nın kontrolü, petrol gelirlerimizin iki katı seviyesinde ekonomik getiri sağlayacak.

İran Ordu Sözcüsü Muhammed Ekremi Niya, Hürmüz Boğazı'nın ekonomik getirisine ilişkin, "Hürmüz Boğazı'nın kontrolü, petrol gelirlerimizin iki katı seviyesinde ekonomik getiri sağlayacak." dedi.

Ordu sözcüsü Ekremi Niya, İran'ın doğusundaki Rezevi Horasan eyaletinde, ABD ve İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran Eski Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musevi'yi anma töreninde konuştu.

Ekremi Niya, Hürmüz Boğazı'nın ekonomik getirisine dair, "Hürmüz Boğazı'nın kontrolü, petrol gelirlerimizin iki katı seviyesinde ekonomik getiri sağlayacak. Buradaki denetimimiz dış politikadaki gücümüzü de artıracak." ifadelerini kullandı.

Devrim Muhafızları Ordusu'nun Hürmüz Boğazı'nın batısını, İran Ordusu Deniz Kuvvetleri'nin de doğusunu kontrol ettiğini söyleyen Ekremi Niya, İran halkının ABD'yi bölgeden çıkardığını öne sürdü.???????

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
8,5 yıl sonra Çin'e ayak basan Trump, karşılama törenini görünce şaşırdı

8,5 yıl sonra bir ilk! Karşılama töreninde şaşkınlığını gizleyemedi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ailesini öldüren caninin duruşmada ağzını bıçak açmadı! Tek bir şey istedi

Ailesini öldüren caninin ağzını bıçak açmadı! Tek bir şey istedi
Yağ aldırma ameliyatı oda başkanının sonu oldu

Yağ aldırma ameliyatı oda başkanının sonu oldu
Galatasaray, Bernardo Silva'dan gelecek haberi bekliyor

Geri sayım başladı! Artık onu da Süper Lig'de izlememize ramak kaldı

Çin'de korkunç iddia: Küçük çocuğu kaçırıp organlarını çaldılar

Kan donduran iddia: Küçük çocuğu kaçırıp organlarını çaldılar
Okul bahçesinde acı veda! Öğrenciler de öğretmenler de gözyaşlarına boğuldu

Okul bahçesinde acı veda! Herkes gözyaşlarına boğuldu
Aziz Yıldırım'dan büyük ters köşe! Herkes Aykut Kocaman'ı beklerken bombayı patlattı

Herkes Aykut Kocaman'ı beklerken bombayı patlattı

Genç futbolcunun bacağı kırıldı! O anlar kamerada

Bir futbolcunun daha kariyeri bitti! O anlar kamerada