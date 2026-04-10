İran'dan Hürmüz Boğazı Önerisi: Geçiş Ücretleri Riyal ile Ödensin

İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücretlerinin kendi para birimi olan riyal ile ödenmesini önerdi. Bu öneri, dünya enerji taşımacılığı üzerindeki etkileri ile dikkat çekiyor.

(ANKARA) - İran, küresel enerji taşımacılığı açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücretlerinin kendi ulusal para birimi olan riyal ile ödenmesini önerdi.

İran Parlamentosu Ulusal Güvenlik Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi tarafından dile getirilen öneriye göre, İran parlamentosunda değerlendirilen bir taslak kapsamında Boğaz'dan geçiş yapan gemilerden alınacak ücretlerin riyal cinsinden tahsil edilmesi öngörülüyor. Açıklama, İran'ın Mumbai Başkonsolosluğu'nun sosyal medya paylaşımında yer aldı.

Dünya petrol ticaretinin yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı, son dönemde İsrail-ABD ve İran arasındaki savaş nedeniyle dünya gündeminin merkezinde yer alıyor.

