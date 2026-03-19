İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden geçiş ücreti alınmasına ilişkin yasa tasarısı hazırlıyor

İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden geçiş ücreti alınmasına yönelik bir yasa tasarısı üzerinde çalışıyor. Tasarı, ülkelerin geçiş ücreti ve vergi ödemesini öngörüyor.

İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden geçiş ücreti alınmasına ilişkin Mecliste görüşülmek üzere bir yasa tasarısı üzerinde çalıştığı belirtildi.

Yarı resmi ISNA Haber Ajansının bir milletvekiline dayandırdığı habere göre, Hürmüz Boğazı'ndan geçişler konusunda Mecliste görüşülmek üzere bir yasa tasarısı hazırlanıyor.

Yasa tasarısının, "Hürmüz Boğazı'nın, gemi trafiği, enerji transiti ve gıda güvenliğinin sağlanması için güvenli bir güzergah olarak kullanılması durumunda, ülkelerin İran'a geçiş ücreti ve vergi ödemekle yükümlü olmasını öngördüğü" belirtildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney'in Danışmanı Muhammed Muhbir de "Hürmüz Boğazı için yeni bir sistem tanımlayacağız." ifadelerini kullandı.

ABD-İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırılarına karşılık İran'ın misilleme saldırıları devam ederken Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nı ABD ve İsrail ile müttefikleriyle bağlantılı gemilerin geçişine kapatmıştı.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
