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İran Meclis Başkanı Kalibaf: "Hürmüz Boğazı artık asla eski koşullarına dönmeyecek"

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İran Meclis Başkanı Kalibaf, Hürmüz Boğazı'nın savaş öncesi statüsüne dönmeyeceğini ve uluslararası hukuk çerçevesinde gemilerden hizmet karşılığı ücret alınacağını açıkladı. ABD ile varılan mutabakata güven duymadıklarını da belirtti.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Hürmüz Boğazı'nın bundan böyle savaş öncesi statüsüne dönmeyeceğini, uluslararası kurallar çerçevesinde sunulacak hizmetler karşılığında gemilerden ücret alınacağını söyledi.

İran devlet televizyonuna konuşan Kalibaf, ABD ile varılan mutabakata ilişkin soruları yanıtladı.

Kalibaf, "Savaşın ortasında bir paylaşım yapmış ve 'Hürmüz Boğazı artık asla eski koşullarına dönmeyecek.' demiştim. Bugün de aynı görüşteyim." ifadelerini kullandı.

Hürmüz Boğazı'nda uluslararası hukuk ve denizcilik kurallarına aykırı bir tutum sergilemeyeceklerini dile getiren Kalibaf, "Biz uluslararası hukuk çerçevesinde hareket edeceğiz. Uluslararası hukuka göre boğazlara kıyısı bulunan ülkelerin hem hakları hem de yükümlülükleri vardır. Bu haklardan biri de sundukları hizmetler karşılığında diğer ülkelerin ücret ödemesidir." dedi.

Mutabakatın imzalanmasına rağmen ABD yönetimine yönelik güvensizliğin sürdüğünü ifade eden Kalibaf, "Nihai bir anlaşmaya varılsa ve hatta bu anlaşma Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla onaylansa bile yine de güvenilir değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu metinde İran'a ödenecek 300 milyar dolar savaş tazminatının "yeniden imar ve ekonomik kalkınma" ifadeleriyle yer aldığını belirten Kalibaf, şunları kaydetti:

"Mutabakat metninde üstlendiğimiz her yükümlülük, 'adım karşılığında adım' ilkesi temelinde kabul edilmiştir. 13. madde de tam olarak bu esasa göre düzenlenmiştir. Buna göre, ABD yükümlülüklerini yerine getirmezse, biz de herhangi bir adım atmayacağız."

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı
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