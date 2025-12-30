İran Hükümet Sözcüsü: "Protestoları, krizleri ve zorlukları görüyoruz, resmi olarak tanıyoruz"

İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacerani, dövizdeki artış ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran'da düzenlenen protestolara ilişkin, "Protestoları, krizleri ve zorlukları görüyoruz, duyuyoruz ve resmi olarak tanıyoruz." dedi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Muhacerani, Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, başkentte 3'üncü gününe giren protestolar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Muhacerani, "Protestoları, krizleri ve zorlukları görüyoruz, duyuyoruz ve resmi olarak tanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Halkın geçimini sağlamakta zorlandığını ve hükümet olarak bu durumun farkında olduklarını dile getiren Muhacerani, "Hükümet sert sesleri bile sabırla dinleyecektir. Çünkü halkımızın yeterince sabırlı olduğuna inanıyoruz. Çünkü seslerini yükselttikleri zaman bu üzerlerine uygulanan yüksek baskıyı göstermektedir." diye konuştu.

Muhacerani, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın, protestocuların temsilcileriyle diyalog kurulması talimatı verdiğine işaret ederek, ekonomik sorunları ve krizleri, halk ile bütünleşmek için bir fırsat olarak gördüklerini söyledi.

Protestoları, geçim sıkıntılarına karşı verilen doğal bir tepki olarak nitelendiren Muhacerani, "Protesto meşru ve anayasamızda tanımlanmış barışçıl bir haktır. Hepimiz ülke bütünlüğü için katkı sunmalıyız." şeklinde konuştu.

İran'ın başkenti Tahran'da dövizdeki artış ve ekonomik sorunlar nedeniyle 28 Aralık'ta binlerce kişi gösteri düzenlemiş, rejim aleyhine sloganların atıldığı protestolara polis müdahale etmişti.

Tahran'da protestoların bugün de sürdüğü ve emniyet güçlerinin yoğun tedbir aldığı belirtiliyor.