ABD ve İsrail saldırılarının hedefinde olan İran'da "gıda sıkıntısı bulunmadığı" belirtildi

Güncelleme:
İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacerani, ülkedeki gıda ürünlerinin bol olduğunu ve vatandaşların endişe etmemesini istedi. Savaş zamanında fiyatları kontrol altında tutma çabası içinde olduklarını belirtti.

İran Hükmet Sözcüsü Fatma Muhacerani, ülke piyasasında gıda ürünlerin bol miktarda bulunduğunu belirterek, vatandaşlarının bu konuda endişe etmemesini istedi.

İran devlet televizyonun haberine göre Muhacerani, piyasadaki arz-talep durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Muhacerani, süt ürünleri, pirinç, yağ başta olmak üzere gıda ürünlerinin piyasada yeterli miktarda bulunduğunu ifade ederek, "Savaş zamanında hükümet, fiyatları kontrol altına tutmak ve piyasaya ürün sağlamak için her türlü çabayı gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

İlgili makamların gerekli önlemleri aldığını belirten Muhacerani, stokçuluk yapanlarla mücadele etmeye devam edeceklerini kaydetti.

ABD- İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kaynak: AA / Haydar Şahin
