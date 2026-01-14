Haberler

Tahran'dan ABD'nin İran'la ticaret yapan ülkelere gümrük tarifesini artırma kararına tepki

Güncelleme:
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin İran ile ticaret yapan ülkelere yönelik gümrük tarifelerini artırma kararını eleştirerek, bu durumun uluslararası ticareti olumsuz etkileyeceğini ve İran halkının direncini vurguladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin İran ile ticaret yapan ülkelere yönelik gümrük tarifelerini artırma kararına tepki gösterdi.

İran Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X sosyal medya platformundan yapılan açıklamaya göre Bekayi, ABD'nin İran ile ticaret yapan ülkelere yönelik gümrük tarifelerini artırma kararını eleştirerek, "İran halkı uzun süredir ABD ve bazı müttefiklerinin ağır ekonomik baskısı ile karşı karşıya kalmıştır. Bu durum ABD'de, İran'ın varlığına karşı artık kalıcı hale gelmiş düşmanlığın bir göstergesidir." dedi.

ABD'nin Tahran yönetimine yönelik yaptırımlarının hukuka aykırı olduğunu vurgulayan Bekayi, yaptırımların Birleşmiş Milletler Şartı ile uluslararası hukukun temel ilkeleriyle çeliştiğini kaydetti.

ABD'nin gümrük vergilerini artırma kararının uluslararası ticareti olumsuz yönde etkileyeceğine de dikkati çeken Bekayi, Birleşmiş Milletleri, uluslararası hukuku korumaya davet etti.

Bekayi ayrıca, İran halkının tüm yaptırımlara rağmen büyük bir kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile iş yapan ülkelerin, ABD ile ticaretlerinde yüzde 25 oranında gümrük vergisi ödeyeceğini açıklamıştı. Trump, bu kararının "kesin ve nihai" olduğunu vurgulamıştı.

