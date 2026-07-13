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İran Dışişleri Bakanı Erakçi'den Trump'ın Hürmüz Boğazı açıklamasına alaycı yanıt Açıklaması

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD Başkanı Trump'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen kargolar için yüzde 20 geçiş ücreti alınacağı açıklamasına alaycı bir dille yanıt vererek, boğazın muhafızının İran olduğunu ve adil olacaklarını söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen tüm kargolar için yüzde 20 geçiş ücreti alacakları açıklamasına alaycı bir dille yanıt verdi.

Dışişleri Bakanı Erakçi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Trump'ın Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklamaları hakkında paylaşımda bulundu.

Erakçi, "ABD Başkanı kesinlikle haklı. Hürmüz Boğazı'ndan ticari gemilerin emniyetli ve güvenli geçişini kim sağlıyorsa, bu hizmetin karşılığını almalıdır." ifadesini kullandı.

"Hürmüz Boğazı'nın muhafızının İran olduğunu ve ilelebet öyle kalacağını" belirten Erakçi, "Yüzde 20 elbette çok fazla. Biz adil olacağız." ifadeleriyle Trump'ın açıklamasıyla alay etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda İran'a yönelik ABD deniz ablukasının yeniden yürürlüğe girdiğini ve boğazdan geçen tüm kargolar için yüzde 20 geçiş ücreti alınacağını açıklamıştı.

Bölgede güvenliğin sağlanmasının maliyetine dikkati çeken Trump, "Dünyanın son derece istikrarsız bu bölgesinde güvenlik ve emniyetin sağlanması için gerekli tüm masraflar kapsamında, boğazdan geçen tüm kargolardan yüzde 20 oranında geçiş ücreti alınacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
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