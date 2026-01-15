İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Şanghay İşbirliği Örgütü Genel Sekreteri ile ülkedeki protestoları görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Genel Sekreteri Nurlan Yermekbayev ile İran'da yaşanan protestolar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

İran'ın yarı resmi Tasnim Haber Ajansı'na göre Erakçi ve Yermekbayev telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erakçi görüşmede, İran'daki protesto gösterileriyle alakalı Yermekbayev'e ayrıntılı bilgi vererek barışçıl gösterilerin "ABD ve İsrail tarafından" şiddet sarmalına dönüştürüldüğünü söyledi.

Görüşmede, İran'ın terörizme karşı mücadelede kararlı duruş sergileyeceğini vurgulayan Erakçi, vatandaşlarının terörizme karşı korunması hususunda ellerinden gelen her çabayı göstereceklerini belirtti.

Yermekbayev ise, İran'daki terör ve sabotaj eylemlerini şiddetle kınayarak, İran Devleti ve halkı ile dayanışma içerisinde olduklarını ifade etti.

İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi internet erişimini engellemişti.

İranlı yetkililerden olaylarda ölen ya da yaralananların toplam sayısına ilişkin şu ana kadar açıklama yapılmazken ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), gösterilerde çıkan olaylarda 2 bin 615 kişinin hayatını kaybettiğini, 18 bin 470 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.