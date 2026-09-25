İran Dışişleri Bakanı Erakçi, New York'taki ECO toplantısında işbirliği mesajı verdi

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TAHRAN (AA) – İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, bölge ülkeleri arasındaki işbirliğinin önemine atıf yaparak, "İran bölgesel iş birliği ve dayanışmayı güçlendirmeye kararlıdır." dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Erakçi, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu marjında New York'ta Pakistan başkanlığında toplanan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO) 27. Gayri Resmi Dışişleri Bakanları toplantısında konuştu.

Erakçi, bölgedeki ulaşım koridorlarının küresel manadaki önemine atıf yaparak, "Ekonomik iş birliği koridorlarının genişlemesi ve lojistik merkezleri ile bağlantısının arttırılması, bölgenin ekonomik rolünü güçlendirmektedir. İran bölgesel işbirliği ve dayanışmayı güçlendirmeye kararlıdır." ifadelerini kullandı.

Mevcut durumda dünyanın parçalanmışlık ve güvensizlik içerisinde bulunduğunu söyleyen Erakçi, çok taraflı işbirliğinin güçlendirilmesinin dünyada barış ve güvene büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

Erakçi son olarak, 3-4 Aralık 2026 tarihlerinde Tahran'da düzenlenecek olan 18. ECO Toplantısı'nı hatırlatarak, toplantının küresel çaptaki önemini hatırlattı.

Kaynak: AA