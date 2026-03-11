Haberler

İran Dışişleri Bakanı Erakçi: "Piyasalar tarihin en büyük açığı ve uçurumu ile karşı karşıya"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD'li yetkililerin sahte haberler yayarak piyasaları manipüle ettiğini ve bunun sonuçlarının ekonomik krizleri derinleştirdiğini belirtti. Erakçi, ABD-İsrail saldırılarının etkilerine dair değerlendirmelerde bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD'li yetkililerin "sahte haberler yayarak piyasaları manipüle ettiğini", bunun onları saldırıların "ekonomik etkilerinden kurtaramayacağını" söyledi.

Erakçi, ABD merkezli X sosyal medya platformunda yayımladığı paylaşımda, ABD- İsrail'in saldırılarının ekonomik etkilerine ilişkin açıklamada bulundu.

ABD'li yetkililerin "sahte haberler yayarak piyasaları manipüle ettiğini" ifade eden Erakçi, "Bu durum, onları, Amerikan halkına dayattıkları enflasyonist tsunamiden kurtaramayacak." ifadelerini kullandı.

Erakçi, piyasaların "tarihin en büyük açığı ve uçurumu ile karşı karşıya" olduğunu dile getirerek, "Bu kriz, 1973'teki Arap petrol ambargosundan, 1979'daki İran İslam Devrimi'nden ve 1990'daki Irak'ın Kuveyt işgalinin toplamından da daha büyük." değerlendirmesinde bulundu.

"İran'ın ABD'ye veya ABD güçlerine önleyici bir saldırı ya da önleyici bir darbe düzenleme niyetinde olduğu iddiası apaçık bir yalandır." ifadesini kullanan Erakçi, mesajını şöyle sürdürdü:"

"Bu yalanın tek amacı, İsrail tarafından tasarlanan ve sıradan Amerikalıların parası ile finanse edilen ve tehlikeli bir maceracılık olan "büyük hata operasyonunu" haklı çıkarmaktır."

Kaynak: AA / Haydar Şahin
