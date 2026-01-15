Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye İş ve Gezi Amaçlı Gelip Dönen İranlılar: "Toprağımızı Hiçbir Zaman Terk Etmeyiz ve Sahip Çıkacağız"

Haber : İshak KARA

(VAN) - İran'da protesto gösterileri 18'inci gününe girerken; Van'ın Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye iş ve gezi amaçlı gelip dönen İranlılar, ABD'nin olası saldırılarını değerlendiren İranlılar, "Kimse şahın oğlunun veya yabancı birinin gelip ülkemizi yönetmesini istemez. Toprağımızı hiçbir zaman terk etmeyiz ve sahip çıkacağız" dedi.

İran'da para biriminin değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle 28 Aralık 2025'te patlak veren olaylar 18'inci gününe girdi. Binlerce insanın yaşamını yitirdiği belirtilen protesto eylemleri sürerken; ABD'nin İran'a saldırı planıyla birlikte olası kitlesel bir göç dalgası gündeme geldi. Çok sayıdaki ülkenin İran'daki vatandaşlarına ülkeyi terk etme çağrıları ise sürüyor.

Onlarca ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarının günlerdir gelişmeleri takip ettiği İran'a açılan Van'ın Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı'nda İranlıların, Türkiye'ye iş ve gezi amaçlı geliş ve dönüşleri devam ediyor.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan İranlılar, yabancı bir ülkenin içişlerine karışmasına karşı oldukların belirterek "Gazze gibi olmak istemiyoruz" dedi.

Tahran'da durumlarının kötü olduğunu belirten bir İranlı, ülkesinde internet olmadığını ve ölenlerin sayısının medyaya yansıtıldığından daha fazla olduğunu dile getirdi.

Urmiye kentinden geldiğini söyleyen başka bir İranlı ise "Her şey güzel. Bizim şehrimizde bir sorun yok. Ülke genelinde internet yok" ifadelerini kullandı.

Memleketi Tebriz şehrine giden İranlı, "Evet, sorunlar var ama bizim memleketimizdir. Biz kimseye toprağımızı vermeyiz. Toprağımızı hiçbir zaman terk etmeyiz ve sahip çıkacağız" dedi.

Ülkelerinde yaşanan sorunları kendileri çözeceklerini ifade eden bir İranlı da sürgündeki Rıza Pehlevi'yi hiç kimsenin istemediğini belirterek, "Kimse şahın oğlunun veya yabancı birinin gelip ülkemizi yönetmesini istemez. Yabancı bir ülkeye toprağımızı vermeyiz" diye konuştu.

Salmas şehrinde yaşadığını aktaran başka bir İranlı da "Ülkemizde sıkıntılar var. İnternet yok. Ama biz İran'ı istiyoruz. Başka bir ülke istemiyoruz. Biz Gazze gibi olmak istemiyoruz" şeklinde konuştu.