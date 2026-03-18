Haberler

İran basını: Aseluye kentindeki petrol rafinerileri ABD-İsrail tarafından hedef alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran'ın Buşehr eyaletindeki Aseluye kentinde bulunan petrol rafinerileri, ABD-İsrail saldırılarında hedef alındı. Saldırıda, rafinerilerin bazı bölümlerindeki tanklar ve gaz tesisleri vuruldu. Çalışanlar güvenli bölgelere tahliye edilirken kurtarma ekipleri yangınla mücadele ediyor.

İran'ın güneyinde Basra Körfezi kıyısındaki Buşehr eyaletine bağlı Aseluye kentindeki petrol rafinerilerinin ABD-İsrail saldırılarında hedef alındığı bildirildi.

Yarı resmi Fars Haber Ajansına göre, ABD-İsrail saldırısında Aseluye petrol rafinerisinin bazı bölümlerindeki tanklar ve gaz tesisi hedef alındı.

Saldırılarda üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı rafinerilerin farklı aşamaları vuruldu.

Çalışanların saldırı sonrasında tahliye edilerek güvenli bölgelere taşındığı, kurtarma ve itfaiye ekiplerinin yangını söndürmek için çalıştığı aktarıldı.

Saldırıda şu ana kadar can kaybı ve yaralı bilgisi verilmedi.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
