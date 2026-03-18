İran basını: Aseluye kentindeki petrol rafinerileri ABD-İsrail tarafından hedef alındı

İran'ın güneyinde Basra Körfezi kıyısındaki Buşehr eyaletine bağlı Aseluye kentindeki petrol rafinerilerinin ABD-İsrail saldırılarında hedef alındığı bildirildi.

Yarı resmi Fars Haber Ajansına göre, ABD-İsrail saldırısında Aseluye petrol rafinerisinin bazı bölümlerindeki tanklar ve gaz tesisi hedef alındı.

Saldırılarda üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı rafinerilerin farklı aşamaları vuruldu.

Çalışanların saldırı sonrasında tahliye edilerek güvenli bölgelere taşındığı, kurtarma ve itfaiye ekiplerinin yangını söndürmek için çalıştığı aktarıldı.

Saldırıda şu ana kadar can kaybı ve yaralı bilgisi verilmedi.