Haberler

ABD merkezli İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı: İran'daki olaylarda ölenlerin sayısı 3 bin 919'a çıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 3.919'a ulaştı. Gözaltına alınanların sayısı ise 24.669 olarak açıklandı. Eylemler, yerel para biriminin döviz karşısındaki değer kaybıyla başlamıştı.

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan eylemlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 919'a yükseldiğini duyurdu.

HRANA'nın haberine göre, ülkenin birçok noktasındaki olaylar sonucunda 24 bin 669 kişi gözaltına alındı. Gösterilerde çıkan olaylarda 3 bin 919 kişi yaşamını yitirdi.

HRANA, dünkü haberinde ölü sayısının 3 bin 308'e çıktığını duyurmuştu.

İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, birçok kente yayılmıştı.

İran'ın başkenti Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi, internet erişimini engellemişti. Son günlerde ise internet erişiminin kısmen ve sınırlı şekilde yeniden sağlandığı bildiriliyor.

İran'da gösteriler sönümlenmiş olsa da ABD'nin Virginia eyaleti merkezli HRANA, daha fazla vakayı doğruladığını öne sürerek ölü ve gözaltı sayılarını güncellemeye devam ediyor. İranlı yetkililer ise gösterilerde çıkan olaylarda ölen ya da yaralananların toplam sayısına ilişkin şu ana kadar açıklama yapmazken terör örgütlerine mensup olduğu öne sürülen veya olayları provoke eden 3 bin kişinin gözaltına alındığını bildirmişti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ise 17 Ocak'ta yaptığı açıklamada, gösteriler sırasında "İsrail ve ABD ile bağlantılı kişilerin büyük hasara yol açtığını ve birkaç bin insanı öldürdüğünü" söylemişti.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye'nin kuzey doğusunda ateşkes ilan edildi

Komşuda çatışmaları bitirecek adım! Şara ateşkesi resmen açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bahçeli'den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli

Bahçeli'den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli
Fenerbahçe kafilesi Alanya'da mahsur kaldı

Fenerbahçe Alanya'da mahsur kaldı
Galibiyet böyle geldi! Maça damga vuran görüntü

Maça damga vuran görüntü
İlker Yağcıoğlu'ndan Kerem Aktürkoğlu'na sert eleştiri: Futbolu unutmuş

Fenerbahçeli yıldızı yerin dibine soktu: Futbolu unutmuş
Bahçeli'den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli

Bahçeli'den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın aracına saldırı düzenlendi

Süper Lig devinin başkanının aracına saldırı düzenlendi
Esra Erol'un şeriat sözlerine Hüda Par'dan sert tepki

HÜDA PAR'dan Esra Erol'a sert tepki: Ne zaman kovulacak?