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İran'da doların serbest piyasadaki satış kuru, ABD yaptırımları sonrası tarihinin en yüksek seviyesine çıkarak 284 bin tümen sınırını gördü.

Ülkedeki serbest döviz piyasasını takip eden "pashizi.com" adlı internet sitesinin verilerine göre, doların serbest piyasadaki satış kuru 284 bin tümene yükseldi.

Böylece tümen, dolar karşısında serbest piyasada tarihinin en düşük seviyesine geriledi.

Ulusal para birimindeki bu sert değer kaybı, ABD'nin ağır yaptırımlarıyla mücadele eden İran'da enflasyonun da yüksek seyrettiği bir dönemde gerçekleşti.

Resmi verilere göre, ülkede yıllık enflasyon yüzde 61,4'e ulaşırken gıda fiyatlarında yıllık bazda yüzde 128,1 artış kaydedildi.

Kaynak: AA