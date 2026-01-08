Haberler

İran'daki gösterilerde çıkan olaylarda bir polis memurunun öldürüldüğü açıklandı

Güncelleme:
İran'ın Melard kentinde süren gösterilerde yarbay rütbesindeki polis memuru Şahin Dekhan, göstericiler tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Ülkede ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan protestolarda birçok kişi yaralandı ve gözaltına alındı.

İran'da Tahran eyaletine bağlı Melard kentinde gösterilerde çıkan olaylarda bir polis memurunun bıçaklanarak öldürüldüğü bildirildi.

İran basınında yer alan haberlere göre, yarbay rütbesindeki Şahin Dekhan, Melard kentinde göstericiler tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Emniyet yetkilileri faillerin yakalanması için araştırmaların devam ettiğini açıkladı.

?İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz kurlarına karşı yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Kapalı Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 7 Ocak'ta (gösterilerin 11. gününde) yayımladığı raporda, 4'ü emniyet görevlisi 38 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin yaralandığını ve 2 bin 217 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Tesnim Haber Ajansı, gösterilerde yaralanan polis sayısının 568'e, milis gücünün (Besic) 66'ya yükseldiğini belirtmişti.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba - Güncel
