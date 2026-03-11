Haberler

İran'da bir banka şubesinin ABD-İsrail'in füze saldırısına uğradığı bildirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran'ın Sepah Bankası, çarşamba sabaha karşı ABD-İsrail füze saldırısına uğrayan bir banka şubesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Hasar tespit çalışmalarının başladığı bildirildi.

İran'da bir banka şubesinin ABD- İsrail'in füze saldırısına uğradığı bildirildi.

İran'ın Sepah Bankası tarafından yapılan açıklamada, "Bank Sepah'ın binalarından biri, çarşamba günü sabaha karşı İsrail-ABD füze saldırısının hedefi oldu." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, saldırının ardından teknik ekiplerin hasar tespit çalışmalarına başladığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
Devrim Muhafızları dediklerini yaptı! Tehdit sonrası peş peşe vurdular

Devrim Muhafızları dediklerini yaptı! Tehdit sonrası peş peşe vurdular
Beyaz Saray'da olay görüntü! Sırrı sonradan ortaya çıktı

Ses getiren kare! Bakın sırrı neymiş
Murat Ülker'i bile 3'e katladı! Hamdi Ulukaya boşuna Fener'e sponsor olmamış

Boşuna Fener'e sponsor olmamış
Hasan Can Kaya'dan sürpriz karar! Tarih de belli

Hasan Can Kaya'dan sürpriz karar! Tarih de belli
Lüksün başkenti hayalet kasabaya döndü! Görüntü hayrete düşürdü

Lüksün başkenti hayalet kasabaya döndü! Görüntü hayrete düşürdü
Bakan Gürlek İBB davasına ilişkin konuştu: Mahkeme salonu siyaset arenası değildir

Gergin geçen İBB davası hakkında Bakan Gürlek'ten net ifadeler
Hürmüz Boğazı'nda kaç Türk gemisi var? Bakan Uraloğlu rakam verdi

Hürmüz Boğazı'nda kaç Türk gemisi var? Bakan Uraloğlu sayı verdi