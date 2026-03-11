İran'da bir banka şubesinin ABD-İsrail'in füze saldırısına uğradığı bildirildi
İran'ın Sepah Bankası, çarşamba sabaha karşı ABD-İsrail füze saldırısına uğrayan bir banka şubesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Hasar tespit çalışmalarının başladığı bildirildi.
İran'ın Sepah Bankası tarafından yapılan açıklamada, "Bank Sepah'ın binalarından biri, çarşamba günü sabaha karşı İsrail-ABD füze saldırısının hedefi oldu." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, saldırının ardından teknik ekiplerin hasar tespit çalışmalarına başladığı kaydedildi.
Kaynak: AA / Ahmet Dursun