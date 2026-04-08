İran basını: Erak'ta alüminyum ve Mahşehr'de petrokimya tesisi saldırıya uğradı

İran'ın Huzistan eyaletindeki Emir Kebir Petrokimya Tesisi ve Erak'taki alüminyum üretim tesisine yönelik ABD ve İsrail tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda can kaybı yaşanmadı ancak yangınlar başladı.

İran'da, Huzistan eyaletine bağlı Mahşehr'deki Emir Kebir Petrokimya Tesisi ile Erak'taki alüminyum üretim tesisine ABD ve İsrail tarafından saldırı düzenlendiği bildirildi.

İran basınında çıkan haberlere göre, ABD ve İsrail, İran'daki sanayi altyapısı ile petrokimya tesislerine yönelik saldırılar gerçekleştirdi. Huzistan eyaletindeki Emir Kebir Petrokimya Tesisi'ne yönelik saldırı sonucunda tesiste yangın çıktı. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Bu arada Huzistan Eyaleti Vali Yardımcısı Veliullah Heyati, Mahşehr Özel Bölge'de bulunan Emir Kebir Petrokimya Tesisi'ne yönelik saldırı gerçekleştirildiğini ve saldırıda can kaybı yaşanmadığını duyurdu.

Merkezi Eyaleti Vali Yardımcısı Hasan Kameri de Erak kentinde biri alüminyum üretim tesisi olmak üzere iki sanayi tesisine saldırı gerçekleştirildiğini belirterek, arama kurtarma ekiplerinin olay yerine ulaştığını söyledi.

Kameri, bölge halkına da çağrıda bulunarak, saldırıya uğrayan tesislerin yakınlarında toplanmamalarını istedi.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
Ateşkes umutları arttı! Trump ve İran'dan ilk açıklamalar geldi

Ateşkes umutları arttı! Trump ve İran'dan ilk açıklamalar geldi
Aile içi katliam! Annesi ve ağabeylerine kurşun yağdırdı

Aile içi katliam! Annesi ve ağabeylerine kurşun yağdırdı
Kadın öğretmenin videosunu izleyenler Bakan Tekin'i etiketledi

Videoyu izleyenler Bakan Tekin'i etiketliyor

KKTC'de mecliste gerginlik, polisin vekile müdahalesi çok konuşuldu

Polisin kadın vekile fiziki müdahalesi meclisi karıştırdı!
Beşiktaş'tan yaz transfer döneminin ilk sürprizi: Andre Onana

Ezeli rakibe doğru yolcu
Aile içi katliam! Annesi ve ağabeylerine kurşun yağdırdı

Aile içi katliam! Annesi ve ağabeylerine kurşun yağdırdı
Türkiye'nin gururu! İşte Tayfun Blok-4’ün görüntüleri

Türkiye için gurur görüntüleri
İranlılar, Trump'ın 'Vuracağız' dediği kritik noktalara akın etti

Trump'ın "vuracağız" dediği kritik noktalara akın ettiler