İran basını: Erak'ta alüminyum ve Mahşehr'de petrokimya tesisi saldırıya uğradı

İran'da, Huzistan eyaletine bağlı Mahşehr'deki Emir Kebir Petrokimya Tesisi ile Erak'taki alüminyum üretim tesisine ABD ve İsrail tarafından saldırı düzenlendiği bildirildi.

İran basınında çıkan haberlere göre, ABD ve İsrail, İran'daki sanayi altyapısı ile petrokimya tesislerine yönelik saldırılar gerçekleştirdi. Huzistan eyaletindeki Emir Kebir Petrokimya Tesisi'ne yönelik saldırı sonucunda tesiste yangın çıktı. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Bu arada Huzistan Eyaleti Vali Yardımcısı Veliullah Heyati, Mahşehr Özel Bölge'de bulunan Emir Kebir Petrokimya Tesisi'ne yönelik saldırı gerçekleştirildiğini ve saldırıda can kaybı yaşanmadığını duyurdu.

Merkezi Eyaleti Vali Yardımcısı Hasan Kameri de Erak kentinde biri alüminyum üretim tesisi olmak üzere iki sanayi tesisine saldırı gerçekleştirildiğini belirterek, arama kurtarma ekiplerinin olay yerine ulaştığını söyledi.

Kameri, bölge halkına da çağrıda bulunarak, saldırıya uğrayan tesislerin yakınlarında toplanmamalarını istedi.