IRNA: ABD-İsrail, Huzistan eyaletinde petrokimya şirketlerinin bulunduğu sanayi bölgelerine saldırdı
İran resmi ajansı IRNA'nın Huzistan Valiliğine dayandırdığı habere göre ABD-İsrail, Huzistan eyaletinde Mahşehr ve Bender İmam kentlerinde petrokimya tesislerinin bulunduğu sanayi bölgelerine saldırdı.
Fecr, Rical, Emir Kebir ve Ebu Ali petrokimya tesislerinin hedef alındığı saldırılarda Bender İmam petrokimya tesisinin bazı bölgelerinin ağır hasar gördüğü aktarıldı.
Saldırılarda 5 kişinin yaralandığı bilgisi verildi.