IRNA: ABD-İsrail, Huzistan eyaletinde petrokimya şirketlerinin bulunduğu sanayi bölgelerine saldırdı

İran'ın Huzistan eyaletindeki petrokimya sanayi bölgelerine ABD-İsrail tarafından saldırı gerçekleştirildi. Saldırılarda bazı tesisler ağır hasar gördü ve 5 kişi yaralandı.

İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletinde petrokimya şirketlerinin bulunduğu sanayi bölgelerinin ABD- İsrail'in saldırılarının hedefi olduğu bildirildi.

İran resmi ajansı IRNA'nın Huzistan Valiliğine dayandırdığı habere göre ABD-İsrail, Huzistan eyaletinde Mahşehr ve Bender İmam kentlerinde petrokimya tesislerinin bulunduğu sanayi bölgelerine saldırdı.

Fecr, Rical, Emir Kebir ve Ebu Ali petrokimya tesislerinin hedef alındığı saldırılarda Bender İmam petrokimya tesisinin bazı bölgelerinin ağır hasar gördüğü aktarıldı.

Saldırılarda 5 kişinin yaralandığı bilgisi verildi.

Petrokimya Özel Ekonomik Bölgesi Sözcülüğü tarafından yapılan açıklamada, bölgedeki tüm aktif sanayi birimlerinin tamamen tahliye edildiği bildirildi.

Açıklamada, saldırıların bölgedeki vatandaşlar için tehlike oluşturmadığı ve yalnızca resmi açıklamalardan gelişmeleri takip etmeleri çağrısında bulunuldu.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
