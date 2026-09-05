Haberler

Arif: Ekonomik savaşta düşman yenilecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, ABD yaptırımları ve deniz ablukasına karşı programları olduğunu belirterek, 'Düşman bu cephede de yenilecek' dedi. Ayrıca, dolar kuru 225 bin tümene ulaştı.

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, ülkesine yönelik ABD yaptırımları ve deniz ablukasına işaret ederek "Ekonomik savaşa karşı programımız var. Düşman bu cephede de yenilecek." dedi.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre Arif, ülkesine yönelik ekonomik yaptırımlar hakkında açıklamalarda bulundu.

ABD ve İsrail'in ekonomik savaşın yanı sıra "sistemin toplumsal sermayesini" hedef aldığını dolayısıyla toplumsal sermayeyi korumanın bir "cihat" olduğunu savunan Arif, "Ekonomik savaşa karşı programımız var. Düşman bu cephede de yenilecek." ifadelerini kullandı.

İran'da serbest döviz piyasasını izleyen "pashizi.com" adlı internet sitesinin verilerine göre, İran'da doların serbest piyasadaki satış kuru 225 bin tümene ulaştı.

Kaynak: AA
Köprüler ve otoyollar satılıyor mu? Bakanlıktan net açıklama geldi

Köprüler ve otoyollar satılıyor mu? Net açıklama geldi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Real Madrid kaybetti, takım karıştı! Arda Güler’i hiç böyle görmediniz

Real Madrid kaybetti, takım karıştı! Arda'yı hiç böyle görmediniz
Sibel Can ve Emir Sarıgül evleniyor

Üçüncü kez evleniyor! Müstakbel damat tanıdık bir isim

Plajda utandıran görüntü! 'Polisi arıyorum' dese de umursamadılar

Plajda utandıran görüntü! "Polisi arıyorum" dese de umursamadılar
Gram gram altın topluyor! İşte en verimli iki ilçe

Gram gram altın topluyor! En verimli iki ilçenin adını verdi
Fenerbahçe'den Beşiktaş derbisine saatler kala Asensio kararı

Fenerbahçe'den Beşiktaş derbisine saatler kala Asensio kararı
Düğündeki görüntü olay olmuştu! 'Sevemedim bu çocuğu' paylaşımı geldi

Düğündeki tavrı olay olmuştu! "Sevemedim bu çocuğu" paylaşımı geldi
Metrobüste ortalık karıştı: Siz Kemalistler ne yaptınız bu ülkeye?

Metrobüste ortalık karıştı: Siz Kemalistler ne yaptınız bu ülkeye?