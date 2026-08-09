Haberler

Pezeşkiyan ve Hamaney'den kritik görüşme

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Lider Hamaney ile görüşerek ekonomik sorunlar, savaş koşulları, finans ve enerji kaynaklarının temini gibi konuları ele aldı. Ayrıca yabancı ülkelerle ekonomik işbirliği imkanları değerlendirildi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülke Lideri Mücteba Hamaney ile bir araya gelerek ülkenin ekonomik ve askeri meselelerini görüştü.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Pezeşkiyan'ın cumhurbaşkanlığının üçüncü yılına girerken gerçekleştirilen görüşmede ülkenin mevcut sorunları ve ihtiyaçları ele alındı.

Açıklamada, görüşmede özellikle halkın temel ihtiyaçlarının karşılanması, savaş koşulları, askeri alandaki gelişmeler, finans, döviz ve enerji kaynaklarının temini ile harcamaların yönetilmesine yönelik çözüm yollarının değerlendirildiği belirtildi.

Pezeşkiyan ve Hamaney ayrıca İran'ın yabancı ülkelerle ekonomik ilişkileri ve bu alandaki işbirliği imkanları hakkında görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi.

Mücteba Hamaney'in, İsrail'in 28 Şubat'ta eski ülke Lideri Ali Hamaney'in çalışma ofisi ve konutuna yönelik saldırısında ağır yaralandığı belirtilmişti. Hamaney'in güvenlik tedbirleri gerekçesiyle görüntülü veya sesli mesaj paylaşımında bulunmadığı öne sürülüyor.

Kaynak: AA
UltrAslan taraftar grubunun lideri Sebahattin Şirin gözaltına alındı

UltrAslan lideri Sebahattin Şirin gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gördüğünüz bütün camileri unutun: Böylesini ilk kez göreceksiniz

Gördüğünüz bütün camileri unutun: Böylesini ilk kez göreceksiniz
Baltalı dehşet anları kamerada! 17 yaşındaki çocuğa böyle saldırdılar

Baltalı dehşet anları kamerada! 17 yaşındaki çocuğa böyle saldırdılar
Altın için dudak uçuklatan tahmin! Dev banka rakam verdi

Altın için dudak uçuklatan tahmin! Dev banka rakam verdi
Göztepe yeni sezon öncesi vitesi 5'e taktı

Sezon öncesi maç dahi kaybetmediler! Bu takımı kim durduracak?
Trabzonspor'dan ‘Rüyanızda görürsünüz' denilen Salah göndermeli paylaşım

Güne damga vuran paylaşım!
Başpehlivan Serhat Elvan'a akaryakıt istasyonunda saldırı

Başpehlivanı, eski pehlivan akaryakıt istasyonunda darbetti
14 yaşındaki limonatacı ayda 90 bin lira kazanıyor

Henüz 14 yaşında! Yaptığı işle asgari ücretin 3 katını kazanıyor