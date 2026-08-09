Pezeşkiyan ve Hamaney'den kritik görüşme

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülke Lideri Mücteba Hamaney ile bir araya gelerek ülkenin ekonomik ve askeri meselelerini görüştü.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Pezeşkiyan'ın cumhurbaşkanlığının üçüncü yılına girerken gerçekleştirilen görüşmede ülkenin mevcut sorunları ve ihtiyaçları ele alındı.

Açıklamada, görüşmede özellikle halkın temel ihtiyaçlarının karşılanması, savaş koşulları, askeri alandaki gelişmeler, finans, döviz ve enerji kaynaklarının temini ile harcamaların yönetilmesine yönelik çözüm yollarının değerlendirildiği belirtildi.

Pezeşkiyan ve Hamaney ayrıca İran'ın yabancı ülkelerle ekonomik ilişkileri ve bu alandaki işbirliği imkanları hakkında görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi.

Mücteba Hamaney'in, İsrail'in 28 Şubat'ta eski ülke Lideri Ali Hamaney'in çalışma ofisi ve konutuna yönelik saldırısında ağır yaralandığı belirtilmişti. Hamaney'in güvenlik tedbirleri gerekçesiyle görüntülü veya sesli mesaj paylaşımında bulunmadığı öne sürülüyor.

Kaynak: AA