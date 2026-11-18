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ANKARA (AA) – İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkede yakıt ve enerji tüketiminin dünya ortalamasının en az 3 katı olduğunu belirterek, kış mevsiminde kesintiler olmaması için ülkedeki tüm kesimlerin yakıt ve enerji tüketimini en uygun şekilde yönetmesi gerektiğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanlığının yazılı açıklamasına göre, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, belediye başkanları toplantısına katılmak üzere gittiği Kazvin eyaletinde konuştu.

Ülkede enerji tüketiminin yoğunluğuna dikkati çeken Pezeşkiyan, "Enerji ve yakıt alanında dünya ortalamasının en az 3 katı enerji tüketiyoruz. Mevcut karmaşık şartları aşabilmek için yakıt tüketiminin iyi yönetilmesi halkın önceliklerinden biri olmalıdır." dedi.

Pezeşkiyan, kış mevsiminin enerji arzında sorun yaşamadan geçirilmesi için çalıştıklarını ve yetkililerin tasarruf konusunda öncü olması gerektiğini ifade ederek, "Enerji açığı göz önünde bulundurularak, kış mevsiminin başarıyla atlatabilmemiz için enerji ve yakıt tüketiminin yönetilmesi konusunda kendimizden başlamalıyız." ifadelerini kullandı.

ABD'nin İran'a yönelik oluşturduğu kısıtlamalara işaret eden Pezeşkiyan, "Birçok kez üretim faaliyetlerinin kesintisiz bir şekilde sürdürülmesi gerektiğini vurguladım. Üretim çarkının durmasına kesinlikle izin vermemeliyiz. Sanayi ve üretim tesislerine sağlanan yakıt ve enerjinin kısıtlanması en son seçenek olmalı." diye konuştu.

Pezeşkiyan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Üretimin durması ve işsizliğin artması düşmanların hedeflediği bir durum. Bu şekilde halkın memnuniyetsizliğinden yararlanmak istiyorlar. Tüm kurumlar ve yöneticiler gerekli önlemleri alarak ülkenin enerji ihtiyacının karşılanması ve üretim faaliyetlerinin sürdürülmesi için çaba göstermelidir."

Kaynak: AA