İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan enerji tasarrufu çağrısı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, yaz döneminin yaklaşmasıyla birlikte enerji tüketiminin artacağına vurgu yaparak enerji kullanımı konusunda tasarruf yapılmasını ve halkın bilinçlendirilmesi için çalışma gerçekleştirilmesini istedi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Pezeşkiyan, başkent Tahran'da Plan ve Bütçe Kurumu'na yaptığı ziyarette, enerji tasarruf tedbirleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Yaz döneminin yaklaşmasıyla birlikte enerji tüketiminde artış meydana gelebileceğini söyleyen Pezeşkiyan, enerji kullanımı konusunda tasarruf tedbirleri alınmasını istedi.

Pezeşkiyan, bazı yerel ve ulusal kuruluşların, halkı enerji tasarrufu konusunda bilgilendirmesi gerektiğini belirterek, özellikle soğutma amacıyla kullanılan ve yüksek miktarda enerji harcayan elektronik ekipmanların, enerji tasarrufu yapan yeni ekipmanlarla değiştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Enerji tasarrufu konusunu ülkede bir kültür haline getirmeye gayret ettiklerini dile getiren Pezeşkiyan, enerji tasarrufu konusunu sürekli gündeminde tuttuğunu ve takip ettiğini söyleyerek, kamu ortaklığıyla ülkenin enerji şebekesi üzerindeki baskının önlenmesi gerektiğini ifade etti.

Pezeşkiyan ayrıca, hükümetin, özellikle üretim ve sanayi sektöründe elektrik ve doğal gaz sınırlamasına gitmemek için çaba göstereceğini sözlerine ekledi.