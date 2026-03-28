Pezeşkiyan: "İran, altyapısına yönelik her türlü saldırıya güçlü şekilde karşılık verecektir"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkenin altyapısı ve ekonomik merkezlerine saldırılara güçlü karşılık vereceklerini belirtirken bölge ülkelerine, topraklarını İran'a karşı saldırılarda kullandırmama çağrısını yineledi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

Pezeşkiyan, İran'ın "önleyici saldırılar düzenlemediğini" defalarca dile getirdiklerini vurgulayarak, "Ülkenin altyapısının ya da ekonomik merkezlerinin hedef alınması durumunda güçlü şekilde karşılık vereceğiz." dedi.

Açıklamasında bölge ülkelerine de seslenen Pezeşkiyan, "Kalkınma ve güvenlik istiyorsanız, düşmanlarımızın savaşı sizin topraklarınızdan yönetmesine izin vermeyin." ifadelerini kullandı.